RC Lens – Mercato : Saïf Tka a enfin retrouvé un club 

false

Libéré par le RC Lens a la toute fin du Mercato d’été 2019, Saïf Tka (28 ans) va enfin sortir du chômage. Après quatre mois d’attente, l’ancien défenseur des Sang et Or devrait s’engager avec le club du CS Chebba (actuellement 9e de D1 tunisienne).

Une information révélée par la presse locale et relayée par « Lensois.com ». Selon les médias africains, Saïf Tka – qui souhaitait retrouver un club lui offrant davantage de garanties sur son temps de jeu – aurait signé un contrat d’un an et demi, jusqu’en juin 2021.

Recruté par le Racing au Club Africain à l’été 2018 pour être un défenseur de complément à disposition de Philippe Montanier, Tka n’avait disputé que 11 matches en Ligue 2 sous le maillot lensois (1 but). En début de saison, il avait demandé à quitter le club, barré par la concurrence.