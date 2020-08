RC Lens – Mercato : Seko Fofana débarque, les Sang et Or cassent leur tirelire !

true

Désireux de faire Seko Fofana (Udinese, 25 ans), le RC Lens serait tombé d’accord avec le club italien autour d’un transfert à 10 M€.

Samedi en fin d’après-midi, à l’issue de la victoire du RC Lens sur Dijon en amical (1-0), Franck Haise a confirmé l’intérêt des Sang et Or pour la piste menant à Seko Fofana (Udinese, 25 ans) : « J’aime bien les joueurs qui font des déclarations d’amour au RC Lens surtout quand ce sont de très bons joueurs. Bien sûr qu’il m’intéresse. On va voir dans les prochaines heures ou prochains jours comment ça va avancer. »

Visite médicale et contrat de quatre ans pour Fofana

Si, sur le papier l’accord paraissait impossible avec Udine, qui réclamait 20 M€ pour son milieu de terrain, Lens aurait consenti à un énorme effort… Et, selon « L’Equipe », qui a publié tardivement l’information sur son site dans la nuit de samedi à dimanche, le deal serait tout proche de se conclure.

D’accord sur les modalités d’un contrat de quatre ans jusqu’en juin 2024, Seko Fofana serait même attendu à Lens ce dimanche pour une visite médicale programmée lundi. Pour faire flancher l’Udinese, le Racing aurait accepté de payer 10 M€ bonus inclus. Le prix à payer pour débaucher l’une des meilleures sentinelles de Serie A…