RC Lens – Mercato : Simon Banza prolongé jusqu’en 2023 (officiel)

Le Racing Club de Lens vient d’annoncer la prolongation de contrat de son jeune attaquant Simon Banza. L’ailier de 23 ans, formé chez les « Sang et Or », est désormais lié au RCL jusqu’en 2023. En 2020/21, il a pris part à 24 matches, a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives, preuve d’une importance croissante dans le onze type artésien.