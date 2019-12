false

Alors que le Mercato hivernal va bientôt ouvrir ses portes, le RC Lens pourrait connaître des mouvements sur le plan offensif.

Avec l’arrivée récente de Corentin Jean et un Benjamin Moukandjo qui retrouve le rythme, le RC Lens affiche complet sur le plan offensif. Et voilà quelques semaines que la situation de Simon Banza est notamment évoquée pour faire de la place.

Non retenu dans le groupe pour affronter Ajaccio, Banza serait dans le viseur de Montpellier qui cherche un renfort offensif. Et justement, le président héraultais Laurent Nicollin a évoqué une future arrivée bien avancée sur RMC. « Le joueur est ciblé, le profil est ciblé et on a un accord de principe. On discute avec le club, en espérant trouver un accord pour que la semaine prochaine, tout soit réglé », a expliqué le dirigeant.

L’incertitude subsiste néanmoins dans la mesure où Nicollin a refusé de donner le nom de l’heureux élu. Seule la piste Anthony Mounier a été clairement démentie. Les jours qui viennent permettront donc de savoir si Simon Banza est bien l’objet de cet « accord de principe ».