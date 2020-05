RC Lens – Mercato : un ancien du LOSC en approche, un attaquant du RC Strasbourg visé…

false

Désireux d’aller vite sur ses emplettes estivales, le RC Lens tiendrait déjà un premier renfort solide en défense. Devant le premier choix se précise.

Promu en Ligue 1, le RC Lens va désormais travailler à renforcer son effectif pour le maintien. Alors que l’avenir de Franck Haise sur le banc ne sera décidé que la semaine prochaine et que Joseph Oughourlian n’a pas encore tranché (« La seule chose que je peux dire est quand on est parti sur Franck Haise comme entraîneur, on était parti sur une hypothèse Franck Haise en Ligue 2 et en Ligue 1 », a-t-il glissé à l’occasion d’un entretien sur Youtube avec Thibaud Vérizian (Téléfoot)), il est acté que le Racing doit se renforcer sur de nombreux postes.

D’après les informations de « La Voix du Nord », le RC Lens vise au moins le recrutement de cinq titulaires : deux défenseurs centraux, un milieu défensif, un meneur de jeu et un attaquant. Outre l’arrivée de Loïc Badé (Le Havre, 20 ans) quasiment acté, Lens travaillerait sur plusieurs pistes (Le Marchand, Kakuta, Monconduit, Deminguet).

Sébastien Corchia tout proche, Kévin Zohi ciblé

De son côté, Mohamed Toubache-Ter, insider le mieux renseigné sur le Racing, avance deux autres dossiers. Déjà, il se pourrait que les Sang et Or changent de latéral droit titulaire. L’intéressé évoque la signature imminente de l’ancien joueur du LOSC et international tricolore Sébastien Corchia (prêté par le FC Séville à l’Espanyol de Barcelone, 29 ans). A un an de la fin de son contrat en Andalousie, les deux parties seraient proches d’un accord.

Sauf retournement de situation, Sébastien Corchia devrait s’engager très rapidement au #RCLens.

Des derniers détails restent à régler afin de tout boucler !! #RCLens pic.twitter.com/6KEo3CSNao — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 5, 2020

Concernant le poste d’attaquant, Mohamed Toubache-Ter explique que le RC Lens a fait de Kévin Zohi (RC Strasbourg, 23 ans) son premier choix. Le dossier ne s’annonce pas simple puisque son club du RCSA, où il est sous contrat jusqu’en juin 2021, ne semble pas spécialement vendeur. En cas d’échec, Lens pourrait se rabattre sur l’ancien montpelliérain Steve Mounié (Huddersfield, 25 ans).