RC Lens – Mercato : un ancien du LOSC joue avec les nerfs des Sang et Or 

true

Sur les tablettes du RC Lens et désireux de regoûter à la L1, Sébastien Corchia (FC Séville, 30 ans) joue la montre avec le club artésien.

Le RC Lens n’a pas perdu de temps. À peine intronisé en L1 la saison prochaine, les Sang et Or ont déjà savouré leur montée en partageant à distance quelques verres remplis de bulles. Le but du club artésien, privé de l’élite depuis cinq ans, ne sera pas d’y faire de la figuration.

Pour ce faire, le RC Lens a ainsi nommé Franck Haise pour les deux prochaines années avec un staff élargi à ses côtés. Le successeur de Philippe Montanier aura comme objectif le maintien en fin de saison prochaine et travaille déjà sur un effectif plus étoffé en quantité. Ces derniers jours, Florent Ghisolfi a en effet creusé plusieurs pistes sérieuses. Dont une très sérieuse en Liga : Sébastien Corchia.

Le RC Lens ne perdra pas son temps avec Corchia

À 30 ans, l’ancien latéral droit du LOSC ne serait pas contre un retour en France, où le club artésien a déjà pris langue avec son entourage. Les discussions tardent pourtant à avancer dans le bon sens. « Le RC Lens a pris contact (quoiqu’en dise son représentant), des détails restent à régler, glisse le bien informé Mohamed Toubache-Ter. Le RC Lens est toujours à l’affût mais ne désire pas perdre son temps. »