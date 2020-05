RC Lens – Mercato : un ancien Sang et Or rêve de rejouer au RCL

true

Cristian Lopez, aujourd’hui à Las Palmas, garde un super souvenir du RC Lens et de Bollaert. Au point de confier qu’il espère y revenir avant la fin de sa carrière.

En mars dernier, Cristian Lopez avait quitté le RC Lens pour rejoindre Las Palmas, en 2e division espagnole, lui qui avait vécu une expérience de 6 mois aux Emirats Arabes Unis. Mais à 31 ans, l’attaquat n’oublie pas le RCL, comme il l’a confié à AS, dont les propos sont rapportés par le site Lensois.com.

« Quand vous me posez des questions sur les supporters de Lens, ma peau se hérisse car des souvenirs incroyables me viennent immédiatement, a-t-il confié. Outre les amis, ce que j’ai vécu là-bas est le meilleur que le football m’a donné. Voir mes parents pleurer d’émotion lorsque Bollaert criait mon nom était quelque chose d’incroyable. »

Et à lui de clamer son envie de revenir en Artois… « Si je retournerai un jour à Lens ? Vous ne pouvez pas imaginer les messages qui me reviennent. Les gens m’apprécient toujours, pas tous, car il y a ceux qui ne connaissent pas toujours les raisons de mon départ. J’espère pouvoir y revenir avant de prendre ma retraite. J’aimerais jouer de nouveau à Lens, mais maintenant je suis à Las Palmas et si tout se passe comme prévu, nous pourrons terminer la saison. J’espère que je pourrai bien faire les choses et rester ici longtemps. On m’a donné une grande opportunité et je souhaite pouvoir répondre à cette confiance. »