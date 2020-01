RC Lens – Mercato : un autre club de L2 que VA piste Moukandjo

true

Plus les jours passent, plus on se rapproche d’un départ cet hiver de Benjamin Moukandjo. Arrivé au RC Lens l’été dernier, l’attaquant camerounais a mis du temps à retrouver la forme et encore plus son efficacité. A tel point que Philippe Montanier ne lui a fait jouer que trois matches lors des six premiers mois.

L’arrivée de Corentin Jean ajoutée à la concurrence de Simon Banza et Florian Sotoca obstruent considérablement l’avenir de Benjamin Moukandjo au RC Lens, si bien qu’un départ arrangerait toutes les parties. Ce mardi, RMC annonçait que Moukandjo était proche de Valenciennes, que les contacts entre les deux clubs étaient bien avancés et que le deal pourrait être conclu rapidement.

Une information confirmée par La Voix du Nord. Mais le quotidien révèle que VA, où Olivier Guégan avait confié réfléchir à un renfort offensif alors que l’incertitude pèse sur l’indisponibilité de Baptiste Guillaume (épaule), n’est pas la seule formation intéressée par le camerounais. Orléans pisterait également l’attaquant.