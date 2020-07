RC Lens – Mercato : ce que demande le Racing pour Radovanovic, sur le départ

true

Selon Mohamed Toubache-Ter, insider de Ligue 1, Aleksandar Radovanović (26 ans) pourrait quitter le RC Lens. Il dispose de deux offres.

Après avoir fait flamber la carte bleue avec 7 recrues, le RC Lens pourrait céder quelques joueurs pour le restant du mercato. Parmi eux, Aleksandar Radovanović (26 ans) est un candidat à un départ. Auteur de 16 matches en Ligue 2, le défenseur central a plusieurs pistes pour quitter les pensionnaires de Bollaert-Delelis.

Arrivé en 2018 en Artois, Radovanović est un défenseur de devoir, très rugueux sur l’homme. Le colosse (1m89) n’hésite pas à se monter au front dans les moments difficiles. Son caractère plait au peuple sang et or. Selon Mohamed Toubache-Ter, insider de clubs français, le natif de Šabac (Serbie) possède une offre de Ludogorets (D1 bulgare) et d’un club russe. Foot Mercato croit savoir qu’il s’agit de Rostov… mais aussi du Lokomotiv Moscou. Le Racing pourrait discuter à partir d’un million d’euros. Au mercato d’hiver, les Lensois réclamaient 1,5M€ pour lâcher Radovanović, qui ne sera pas bradé.

En Ligue 1, Dijon reste attentif au dossier. Le club de Stéphane Jobard aime piocher du côté du Nord à l’instar du coup Mounir Chouiar. L’offensif avait rejoint la Bourgogne l’été dernier pour une somme dérisoire (3,5M€, plus un éventuel pourcentage à la revente et Jules Keita). Mais, à contrario de l’année dernière, le RC Lens a été promu en Ligue 1. Il dispose d’autres arguments dans les négociations pour conserver ou céder d’une manière plus onéreuse ses joueurs.