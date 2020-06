RC Lens – Mercato : un Espoir de la Gaillette poussé vers la sortie

true

Faute d’une place pour s’exprimer au sein de l’équipe fanion, Benjamin Gomel (ailier, 22 ans) quittera le RC Lens cet été.

Finaliste malheureux de la Coupe Gambardella avec les Sang et Or en 2016, Benjamin Gomel (ailier, 22 ans) n’aura finalement jamais eu sa chance au RC Lens. Après avoir enchaîné les prêts et bouclé la saison 2019-20 au SO Cholet (National 1), le jeune ailier ne sera pas de l’aventure artésienne en Ligue 1.

En effet, si l’on en croit la « Radio du Bassin Minier » (RBM), le Boulonnais n’honorera pas son ultime année de contrat au Racing (2021). Plusieurs clubs de Ligue 2 et de National seraient néanmoins disposés à s’attacher les services de Gomel, 18 apparitions pour 3 buts et 1 passe décisive la saison passée. Les Chamois Niortais seraient particulièrement intéressés par ses services.

Benjamin Gomel n’entrant pas dans les plans de Franck Haise, le RC Lens pourrait même consentir à libérer son joueur.