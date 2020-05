RC Lens – Mercato : un gardien de L1 en approche, Doucouré et Banza conservés ?

true

Maintenant que le RC Lens a officiellement acquis son accession en Ligue 1, le club nordiste peut se pencher sur la construction de son effectif.

Même si du côté d’Arnaud Pouille, on assure que le RC Lens travaille sur une éventuelle montée depuis des mois, ce n’est qu’au moment de l’officialisation que les dossiers se creusent vraiment. Les Sang et Or vont donc pouvoir accélérer sur différents sujets.

Comme l’explique l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’un d’eux est l’arrivée d’un gardien. Alors que Didier Desprez, sur lequel le club compte, pourrait être prêté, le RC Lens aurait deux gardiens dans le viseur. Yoann Cardinale et Mouez Hassen, tous deux barrés à Nice par Walter Benitez, pourraient venir occuper le poste de numéro 2 derrière Jean-Louis Leca. Cela ne devrait pas signifier pour autant le départ de Thomas Vincensini, qui devrait prolonger pour 2 ans avec le club nordiste.

Par ailleurs, la même source revient sur les deux joueurs courtisés au RC Lens, Cheick Doucouré et Simon Banza. Malgré un intérêt prononcé de Nice pour le premier, Mohamed Toubache-Ter annonce que mis à part une offre « totalement hors marché », les deux joueurs resteront à Lens pour jouer en Ligue 1. De quoi aborder la question du Mercato avec confiance côté lensois.