RC Lens – Mercato : un gros coup de frein dans le dossier Crivelli ce soir ?

Alors que le RC Lens n’aurait pas perdu espoir de conclure l’arrivée d’Enzo Crivelli, un tournant s’annonce dans le dossier ce dimanche soir.

Il y a quelques jours, le RC Lens officialisait la signature de l’attaquant de l’OGC Nice Igniatius Ganago. Une arrivée qui semblait remplir le besoin nordiste dans le domaine offensif. Pourtant, comme l’a notamment rappelé Manu Lonjon, son profil ne correspond pas vraiment à celui de l’avant-centre que convoite les Sang et Or. Contrairement à Enzo Crivelli, l’ancien attaquant des Girondins ou de Caen qui évolue dans le club turc de Basaksehir.

Le club de Crivelli champion, un tournant financier ?

En attendant de voir si le RC Lens passera à l’action de manière plus concrète, le dossier Crivelli pourrait marquer un vrai tournant ce week-end. Car ce dimanche soir, Basaksehir pourrait obtenir le titre de champion de Turquie. En déplacement à Kasimpasa et avec quatre points d’avance à deux journées de la fin, le club de Crivelli sera champion s’il fait au moins aussi bien que Trabzonspor, qui se déplace sur la pelouse de Kayserispor.

Comme l’écrit notamment le média turc Hurriyet, ce succès en championnat offrirait une belle bouffée d’air frais financière à Basaksehir, non seulement en raison du titre mais aussi de la participation acquise à la phase de poules de Ligue des champions. Des rentrées financières totales estimées à 54 millions d’euros qui permettraient au club d’Istanbul d’envisager la construction de son équipe avec plus de moyens. Et ainsi se montrer beaucoup plus exigeant dans le dossier Crivelli ?