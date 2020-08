RC Lens – Mercato : un indice positif sur l’issue du dossier Matusiwa ?

true

Le RC Lens espère toujours pouvoir conclure l’arrivée du milieu de terrain de Groningue Azor Matusiwa. Et un indice positif vient d’arriver.

Si le RC Lens s’est déjà montré très actif en terme de recrutement avec six arrivées, le club nordiste attend toujours au moins trois recrues. Un piston gauche, un attaquant et un milieu défensif sont toujours espérés. Et pour ce dernier poste, la priorité est claire en la personne d’Azor Matusiwa.

Problème, le milieu de terrain de Groningue est toujours retenu par son club alors que le RC Lens avait posé les 3 millions d’euros qui semblaient être sa valeur avec la crise du Covid. Mais dans son émission Manu Time sur Twitch, le journaliste Manu Lonjon a évoqué des signes positifs dans ce dossier.

En effet, outre Azor Matusiwa, un autre joueur de Groningue était également en conflit pour partir. Et si son club espérait vendre Deyovaisio Zeefuik en Angleterre, ce dernier n’a pas dévié d’un iota de son souhait de rejoindre le Hertha Berlin. Résultat il y a deux jours, Groningue a cédé et Zeefuik a signé à Berlin. Le journaliste estime donc que pour Matusiwa qui « veut toujours aller à Lens », l’issue du dossier pourrait être comparable.