RC Lens – Mercato : un intérêt pour un vieux briscard de L1 passé par l’ASSE ?

Bien parti pour remonter en L1 avant la crise sanitaire, le RC Lens prépare déjà le mercato estival. En lorgnant du côté de la première division ?

Arnaud Pouille n’en a pas fait mystère dans Onze Mondial. Le directeur général du RC Lens a évoqué le mercato en glissant que ses équipes avaient déjà lancé quelques hameçons avant le début de la crise sanitaire.

« Il y a une activité qui commence en janvier, quand il y a tous les joueurs qui sont libres. Donc on avait déjà quelques contacts, a-t-il précisé chez nos confrères en précisant le flou qui régnait en la matière. On priorise aussi plutôt la contractualisation et le renforcement à travers des jeunes qui sont chez nous. On travaille de cette façon-là, puis on scanne le marché. Maintenant, on est attentif à quand est-ce qu’on va vraiment pouvoir oeuvrer pour le mercato, parce que pour l’instant, ça n’est pas clair. » Dans son édition du jour, L’Équipe évoque ce qui pourrait ressembler à un début de piste pour le RC Lens : Renaud Cohade (35 ans).

Le RC Lens parmi les clubs intéressés par Cohade ?

« Plusieurs clubs ambitieux de Ligue 2 se sont déjà positionnés » pour accueillir le vieux briscard du FC Metz, qui affiche de 500 matches pro au fil d’une carrière passée par Nîmes, les Girondins de Bordeaux, le RC Strasbourg, Valenciennes ou encore l’ASSE. En Lorraine depuis 2016, Cohade arrive en fin de contrat et a décidé de prolonger sa carrière au moins une année de plus. Si aucun nom des clubs intéressés n’a fuité, Cohade ne serait pas contre un retour dans son Sud natal. « Pour un club promu, son expérience peut être également un atout non négligeable », conclut le quotidien sportif. Aux dernières nouvelles, le RC Lens est un club ambitieux de L2 et reste très bien placé dans la course à la promotion à l’échelon supérieur…