RC Lens – Mercato : un international ivoirien veut rejoindre les Sang et Or

Dans un entretien accordé à l’Equipe, Seko Fofana, milieu de l’Udinese, a clamé son envie de signer au RC Lens durant ce mercato estival.

À la recherche d’un milieu de terrain expérimenté, le RC Lens a trouvé son bonheur. Dans un entretien accordé à l’Equipe, Seko Fofana a exprimé son avenir avec franchise. L’élément de l’Udinese a porté son choix sur les Sang et Or.

À 25 ans, l’international ivoirien sort d’une saison pleine en Serie A. Il a participé à 32 rencontres, inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives. Des statistiques qui ont attiré les prétendants. Mais, Fofana a acté son envie. Il a même justifié son souhait de signer au RC Lens. « Je suis très intéressé. J’ai discuté avec Leca et Cahuzac (n.d.l.r : anciens partenaires au SC Bastia). Ils m’ont tout de suite convaincu. Lens, c’est le stade Bollaert, ses supporters. Ils sont toujours restés fidèles, malgré la descente. Ce sont des choses qui me parlent. C’est un très grand club. Le projet humain me plaît. »

Sollicité par des écuries italiennes et étrangères, Seko Fofana ne changera plus d’avis. « Oui, j’ai été sollicité. Mais une carrière est faite de projets. Et celui du RC Lens a tout de suite collé. J’ai regardé leurs matches en Ligue 2 et ça m’a vraiment parlé. Je veux apporter mon expérience, un plus à cette équipe. »

Désormais, le natif de Paris attend qu’un accord soit conclu entre l’Udinese, avec qui il est en contrat jusqu’en 2022, et le club de l’Artois. « Déjà, je tiens à les remercier (Udinese). Je dispose d’un bon de sortie. J’espère que les deux clubs vont trouver un accord. Mon choix est fait : c’est Lens. J’ai vu que Lens jouait Nice, le 23 août, je veux être prêt. » Le compte à rebours est lancé !