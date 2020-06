RC Lens – Mercato : un milieu de plus à oublier ?

true

En fin de contrat à Mouscron (D1 belge), Frank Boya (milieu défensif, 23 ans) devrait échapper au RC Lens pour s’engager au KAA Gent.

Après avoir pris du retard sur la venue de Kevin N’doram (AS Monaco, 24 ans), le RC Lens devrait connaître une nouvelle désillusion dans la quête de son milieu de terrain. Annoncé dans les papiers des Sang et Or, Franck Boya (23 ans, 30 matches, 2 buts, 2 passes décisives TTC cette saison) est proche de rallier le KAA La Gantoise (D1 Belge) selon YohZe, twittos bien informé sur les transferts.

Libre au 30 juin, l’actuel milieu de Mouscron pourrait s’engager libre. Une nouvelle piste peu onéreuse pourrait donc s’envoler pour l’entraîneur Franck Haise. Il y a un an, Franck Boya avait été approché par le FC Nantes. À l’instar de l’année dernière, son avenir se dirigerait une nouvelle fois en Belgique chez le 2e du dernier championnat.

Diomandé et Kaboré sur les tablettes ?

Pour pallier aux déconvenues, l’organigramme lensois se renseignerait sur les situations d’Ismael Diomandé (27 ans, Rizespor) et de Charles Kaboré (32 ans, Dynamo Moscou). Ces deux joueurs ont l’avantage d’avoir connu la Ligue 1.