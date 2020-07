RC Lens – Mercato : un nouvel attaquant vient de signer (Officiel)

true

Ignatius Ganago, l’attaquant de l’OGC Nice, vient tout juste de s’engager avec le RC Lens. Il a signé un contrat de quatre ans avec les Sang et Or.

On vous le disait ce matin, Ignatius Ganago, l’attaquant de l’OGC Nice, allait bel et bien devenir un joueur du RC Lens. C’est désormais officiel. En effet, le site du RCL vient de confirmer la nouvelle. « L’attaquant Ignatius Ganago a signé un contrat de 4 ans sous les couleurs lensoises. Ce jeune international a déjà de l’expérience en Ligue 1 puisqu’il a disputé plus de 50 matchs avec son ancien club l’OGC Nice. Bienvenue à lui ! »

Le joueur s’est aussitôt exprimé sur son envie de rejoindre l’Artois et sur le public lensois. « Le Racing a contacté mon agent car il recherchait un joueur de mon profil. Je n’ai pas hésité longtemps ! J’ai parlé avec le coach Franck Haise et j’ai vu que beaucoup de choses me plaisaient : le système de jeu, la façon de travailler, les ambitions du club, la relation avec les supporters… ça m’a vraiment aidé dans mon choix. Lens est un club familial et le public lensois est proche des joueurs. J’ai fait mes recherches sur le RC Lens. Il a été Champion de France et ce n’est pas rien. Il veut se maintenir en Ligue 1 et je suis là pour ça. Je vais tout donner pour ce club ! J’ai aussi regardé les profils des joueurs Lensois pour les connaître.

« On doit mouiller le maillot et gagner des matchs pour leur faire plaisir. »

Je n’ai jamais eu la chance de jouer à Bollaert-Delelis mais j’ai eu beaucoup d’échos. On m’a dit que c’est l’un des meilleurs publics de France. Les supporters poussent les joueurs, ils ne lâchent rien. On va tout faire pour leur rendre la monnaie de leur pièce car ils nous supportent tous les jours et payent leur billet pour venir nous voir. On doit mouiller le maillot et gagner des matchs pour leur faire plaisir. »