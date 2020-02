RC Lens – Mercato : un pur produit de la Gaillette imagine un avenir loin du club

false

Avec le départ de Jérémy Vachoux à Orléans, Valentin Belon pensait avoir sa chance comme doublure cette saison au RC Lens. Finalement, Philippe Montanier ne l’a pas vraiment inclus dans ses plans. C’est donc du côté de Laval, en prêt, que le portier formé au sein du club nordiste tente de se relancer.

Et les choses semblent se passer de manière satisfaisante en Mayenne puisque Belon reste sur cinq matchs d’affilée comme titulaire. De quoi en tirer une vraie satisfaction. « Ce poste de numéro un a été une surprise pour moi. J’y pensais mais je ne m’y attendais pas. Je bosse depuis le début de la saison, je me sens bien ici, donc c’est positif. Le but maintenant est d’être le plus régulier et le meilleur possible. Pour la place de numéro un, c’est le coach qui décide, moi je ne changerai en rien ce que je fais depuis le début. En arrivant ici, je savais que je serais derrière Florian Escales. Mais Laval est l’un des plus gros clubs de National, avec un vrai projet, c’est ce qui m’a motivé à venir », a expliqué le portier dans les colonnes de Ouest France.

Et cette expérience semble donner des idées à Belon qui n’écarte pas la possibilité de continuer en Mayenne à la fin de son prêt. « Pour la suite, il me reste un an de contrat avec Lens, mais je ne suis pas fermé. Comme je l’ai dit Laval est un bon club, avec de réelles ambitions et je me sens bien ici », a conclu le portier.