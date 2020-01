RC Lens – Mercato : un renfort déjà prêt à discuter en cas de L1 ?

true

Corentin Jean est comme un poisson dans l’eau au RC Lens. Prêté par le Toulouse FC au mercato, l’ailier de 24 ans repense sans doute au chemin traversé ces derniers mois après avoir été touché à un ligament croisé d’un genou, fin mars 2019.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Justement, l’intéressé se sent-il apte à commencer des matches après son travail en compagnie d’un préparateur athlétique ? « On a fait du très bon boulot. Je me sens vraiment bien. Sur mon genou, je n’ai plus aucune appréhension. Je suis proche de mon pic de forme. Il faut continuer comme ça, a-t-il glissé en conférence de presse. Ce qui me manque, c’est d’enchaîner les matches. J’espère que ça va vite revenir. C’est sûr qu’en passant de Toulouse à Lens, c’est plus confortable pour moi. Ici le groupe vit bien, il y a une belle ambiance. Au TFC, c’était plus compliqué en termes de cohésion et les résultats ne suivaient pas. »

Jean est ouvert en cas de Ligue 1

Prêté avec option d’achat, Jean veut-il s’inscrire dans la durée au RC Lens s’il enchaîne les matches ? Il ne dit pas non… « Pour l’instant, je ne peux pas trop dire, a-t-il poursuivi. Je viens à peine d’arriver et mon seul objectif est, comme le club, de monter en L1. Si on monte, il y aura sans doute des discussions, mais pour le moment je ne réfléchis pas à ça. »