RC Lens – Mercato : un second renfort d’ici le 31 janvier ?

On s’y attendait, c’est officiel depuis hier soir : Walid Mesloub (34 ans) quitte le RC Lens et file au Qatar. Direction le club d’Umm Salal FC où il s’est engagé pour une pige de quelques mois. Un départ attendu du côté des Sang et Or où l’international algérien ne jouait plus beaucoup (7 apparitions, 1 titularisation).

Pas de renfort pour remplacer Mesloub

Le départ de Walid Mesloub n’aura pas une grande incidence sur la suite du Mercato. En effet, comme le rapporte « La Voix du Nord », le milieu offensif ne sera pas remplacé numériquement d’ici au 31 janvier, Corentin Jean comblant déjà numériquement ce mouvement avec un profil plus adapté au jeu que souhaite prôner Philippe Montanier.

La séance d’entraînement des pros à #LaGaillette, ce jeudi 23 janvier à 10h30, sera ouverte aux supporters et aux supportrices !

Accès parking François Blin > https://t.co/f1J7nLIHjh#Entraînement #LensoisPourToujours #rclens pic.twitter.com/jpRWnF5tbX — Racing club de Lens (@RCLens) 21 janvier 2020

En revanche, le Racing ne s’interdit pas un dernier coup dans un autre registre. Selon le quotidien, le club artésien reste attentif au marché sur des profils défensifs. La priorité du moment reste toutefois de conserver l’effectif en état jusqu’à la fin de saison et de sécuriser certains contrats de jeunes joueurs. Le dossier le plus épineux est celui du jeune latéral gauche Ismaël Boura, en fin de contrat en juin. Le RC Lens a fait une offre mais ses conseillers ne l’ont pas accepté pour l’instant.