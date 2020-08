RC Lens – Mercato : un ultimatum en vue dans le dossier Matusiwa ?

true

Le RC Lens semble avancer dans la quête de ses derniers renforts. Après le piston gauche, un autre dossier important pourrait se débloquer.

Depuis quelques saisons, le RC Lens est rarement pris au dépourvu quand il s’agit de Mercato. Alors que la blessure de Charles Boli a rendu plus urgente la quête d’un piston gauche, les Sang et Or n’ont pas traîné pour conclure l’arrivée d’Issiaga Sylla.

L’Equipe a en effet confirmé l’information des Violets (depuis officialisée) selon laquelle Sylla devait être prêté avec une option d’achat automatique après un certain nombre de matchs disputés. Mais le quotidien en dit plus sur la suite puisque d’après le site du quotidien, « les Sang et Or se projetteront vers leur quête d’un milieu défensif avec l’objectif de conclure ce dossier d’ici une semaine ».

Pour ce poste, la priorité est connue en la personne d’Azor Matusiwa, le milieu de terrain de Groningue. L’envie des dirigeants du RC Lens de conclure ce dossier dans un timing rapide va-t-elle conduire à un ultimatum pour pousser les dirigeants néerlandais à se montrer plus coopératifs ? Réponse dans les prochains jours.