RC Lens – Mercato : une bombe se prépare pour le 28 juin !

Le RC Lens, qui multiplie les pistes en vue sur le mercato, devrait annoncer l’arrivée d’une prochaine recrue à partir du 28 juin prochain.

Franck Haise et Florent Ghisolfi ne compte pas leurs heures. Depuis le début de la crise sanitaire, les deux hommes forts du projet sportif du RC Lens s’attellent à travailler main dans la main pour renforcer l’effectif artésien la saison prochaine.

Plusieurs pistes pour le moins prestigieuses ont déjà été lancées ces dernières semaines, comme Gaël Kakuta, Adrien Grbic ou plus récemment Maxime Gonalons. C’est d’ailleurs vers l’étranger que le RC Lens aurait déjà trouvé sa prochaine recrue : Jonathan Clauss (27 ans). La Voix du Nord rappelle que le latéral droit de l’Arminia Bielefeld s’est mis d’accord avec les Sang et Or pour les trois prochaines saisons. « Le RC Lens n’a pas encore officialisé l’arrivée de Jonathan Clauss. Il attend pour ça que le championnat de Bundesliga 2 s’achève. Ce sera le cas le 28 juin », précise Grégory Lallemand.

« Même s’il signait au Real Madrid, il ne changerait jamais »

« C’est un joueur moderne qui va prendre 200 fois le couloir dans le même match. Il est très bon offensivement. Jonathan, c’est une bombe. Techniquement, il a une vraie qualité de pied. Ce sera une vraie plus-value, loue son ancien coéquipier à Quevilly-Rouen Anthony Rogie. Même s’il signait un jour au Real Madrid, c’est le mec qui ne changerait jamais. Il est frais. Il pétille. Quand on a cette qualité-là, sur et en dehors du terrain, on s’adapte partout. Dans la vie de vestiaire, c’est un sacré bon gars. Un bon vivant qui sait être sérieux. »