RC Lens – Mercato : une grosse erreur du passé évitée par les Sang et Or ?

Durant ce Mercato, le RC Lens a tenté quelques paris plus exotiques qu’à l’accoutumée. Mais sans pour autant retomber dans ses travers.

Depuis la reprise en main du projet sportif du RC Lens il y a deux ans, notamment sous la houlette d’Arnaud Pouille, le recrutement a changé de philosophie chez les Sang et Or. Fini la compilation de recrues exotiques dont le résultat n’a pas été souvent à la hauteur.

En misant sur des joueurs avec l’expérience du football français ou européen, le RC Lens a bâti une équipe suffisamment compétitive pour enfin obtenir sa remontée en Ligue 1. Pourtant, lors de ce Mercato estival, les arrivées de Facundo Medina et Wuilker Farinez tranchent avec la politique de recrutement habituelle du club nordiste.

Dans une interview à France Info, l’entraîneur Franck Haise se montre néanmoins rassurant sur cette question. Ces paris n’indiquent pas une nouvelle tendance risquée d’autant plus que leur intégration semble déjà facilitée.

« Il y avait beaucoup de joueurs étrangers il y a trois ans. Pour avoir un langage commun ce n’est pas forcément évident. Parler, échanger, ce n’est pas forcément évident. On a deux joueurs d’origine sud-américaine dans le groupe mais on a des joueurs qui parlent espagnol dans le groupe et dans le staff donc c’est positif. Ce sont deux joueurs qui ont envie de s’intégrer. Pour Facundo qui est là, il y a une grosse facilité dans son intégration. Pour Wuiker, qui est moins extraverti, il a une grande envie de s’intégrer au groupe, donc ce sera facile », assure le coach lensois.