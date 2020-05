RC Lens – Mercato : une menace sur le dossier Kakuta, Monconduit s’éloigne

true

Cible du RC Lens, Thomas Monconduit devrait prendre la direction de Lorient. Priorité des Sang et Or, Gaël Kakuta plait dans le Golfe.

Désireux d’agir vite et de recruter malin, le RC Lens songe à aller piocher du côté du SC Amiens, relégué en Ligue 2 suite à la crise du coronavirus mais qui a entamé sa bataille devant les tribunaux pour y rester. En Picardie, deux joueurs figurent sur la short-list de Franck Haise, le néo-coach des Sang et Or : Thomas Monconduit (milieu, 29 ans) et Gaël Kakuta (meneur de jeu, 28 ans). Deux dossiers qui ne s’annoncent pas simples à finaliser.

En effet, selon le « Courrier Picard », Monconduit – qui n’est pas le premier choix de Lens au poste de milieu de terrain – se rapprocherait de plus en plus du FC Lorient, également promu en Ligue 1. Concernant Kakuta, vu comme une priorité dans l’Artois mais pour qui Amiens réclame 4 M€, une nouvelle concurrence a fait son apparition.

Un club du Golfe dont l’identité n’a pas filtré s’est aussi mis sur la brèche pour accueillir l’ancienne pépite formée à la Gaillette. Reste à savoir si Kakuta restera sur son premier choix de revenir à Lens par la grande porte ou se fera détourner par un pont d’or…