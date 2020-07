RC Lens – Mercato : une nouvelle offensive lancée pour Matusiwa, verdict dans les 48h ?

true

Le RC Lens a clairement axé sa priorité pour son renfort au milieu de terrain. Les Sang et Or ne lâchent pas Azor Matusiwa, le milieu de Groningue.

Même si la situation est compliquée entre Azor Matusiwa et son club de Groningue, le RC Lens ne varie pas d’un centimètre. Le club nordiste a fait du milieu de terrain sa priorité et compte donc faire en sorte d’obtenir son arrivée malgré les exigences du club néerlandais.

Alors que Groningue demande 5 millions d’euros pour laisser filer son joueur, le journaliste Manu Lonjon révèle dans son émission ManuTime sur Twitch qu’une nouvelle offre a été formulée. Les Sang et Or auraient proposé entre 3,7 et 4 millions d’euros pour Matusiwa.

Toujours selon la même source, le RC Lens obtiendra une réponse d’ici mardi après cette nouvelle proposition. Le joueur n’aurait lui non plus pas revu sa position. Quitte à partir au clash avec son club, Azor Matusiwa veut rejoindre les Sang et Or. Les choses semblent donc évoluer assez favorablement.