RC Lens – Mercato : une première offre pour Belkebla mais…

true

Le Racing Club de Lens aurait formulé une première offre pour le milieu du SB29 Haris Belkebla. Mais les Glasgow Rangers seraient aussi sur le coup…

Auteur d’une belle première saison en Ligue 1 avec le Stade Brestois, Haris Belkebla a attiré l’œil de nombreux clubs français, dont l’AS Saint-Etienne et le Racing Club de Lens. Mais les dirigeants bretons ont rapidement fait savoir qu’ils ne lâcheraient leur milieu de terrain de 26 ans qu’en cas de très jolie offre.

Pas découragé, les « Sang et Or » auraient tenté leur chance, selon Le 10 Sport, même si le montant de leur offre n’a pas été communiquée. Sachant que le Racing n’a pas voulu donner à Amiens les 5 M€ pour Gaël Kakuta, on peut imaginer qu’elle se situe sous cette barre.

Le gros mais, c’est qu’un grand club européen a débarqué sur le dossier Belkebla : les Glasgow Rangers. En reconstruction depuis leur relégation en Troisième division il y a quelques années, les Huns n’ont plus été champions d’Ecosse depuis neuf ans. Mais ils progressent rapidement vers le haut niveau depuis l’arrivée de Steven Gerrard sur le banc. En 2020/21, ils disputeront l’Europa League. Cela, combiné à la possibilité de jouer devant 50.000 spectateurs tous les quinze jours, de disputer au moins quatre Old Firm par saison, ferait que Belkebla se dirigerait désormais vers l’Ecosse.