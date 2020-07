RC Lens â€“ MercatoÂ : une prioritÃ© inattendue Ã©merge chez les Sang et Or aprÃ¨s Matusiwa

false

Alors que le RC Lens doit faire preuve de patience dans le dossier Azor Matusiwa, la suite du Mercato et déjà anticipée.

Comme souvent avec le RC Lens, Mercato est synonyme d’anticipation. Plusieurs recrues sont déjà arrivées alors que le Mercato ne s’achèvera en octobre. Un confort pour l’entraîneur Franck Haise qui peut déjà affiner les ententes lors de la période de préparation.

Dans l’idéal, le coach des Sang et Or aurait également aimé avoir un certain Azor Matusiwa sous la main. Le milieu défensif est la priorité à un poste où il y a un vrai besoin. Franck Haise l’a confirmé à la Voix du Nord, tout en restant philosophe. « J’aurais aimé avoir une recrue à ce poste pour ce stage mais je suis aussi satisfait d’avoir pu le démarrer avec six recrues déjà présentes », a expliqué l’entraîneur lensois.

Un piston gauche plutôt qu’un attaquant ?

Par ailleurs, la publication régionale fait le point sur le Mercato avec une information d’importance. L’arrivée d’un buteur n’est forcément la priorité du moment chez le club nordiste, qui voit d’abord un autre poste à renforcer. « Dès que Lens aura validé ce dossier, il guettera d’éventuelles solutions qui s’offriraient à lui pour une seconde recrue. Ce ne sera vraisemblablement pas un attaquant. Mais plutôt un piston gauche, capable d’amener de la concurrence à Massadio Haïdara et Charles Boli », écrit la Voix du Nord.