RC Lens – Mercato : une recrue estivale prépare déjà ses valises !

Recruté par le RC Lens au mercato estival, le défenseur prometteur Ismaël Boura (19 ans) pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs la saison prochaine.

Le RC Lens pourrait entamer une opération dégraissage avant le deuxième mercato de l’été. Jeudi soir, nous vous faisions savoir que Cyrille Bayala et Arial Mendy pourraient rapidement faire leurs valises. La Ligue 2 semble tendre les bras à deux joueurs sur qui Franck Haise ne compte pas la saison prochaine.

Un autre départ pourrait s’effectuer dans la foulée. La Voix du Nord, dans son édition du jour, explique en effet que le jeune Ismaël Boura (19 ans) pourrait aller grappiller du temps de jeu loin du RC Lens en 2020-2021.

Boura a déjà un prétendant à ses pieds

« Avec Massadio Haïdara et Charles Boli pour occuper le couloir gauche cette saison, Boura, jeune joueur très apprécié par les dirigeants lensois, aura certainement du mal à avoir du temps de jeu en Ligue 1, peut-on ainsi lire dans le quotidien régional. À 19 ans, et avec un contrat au RC Lens acté jusqu’en 2023, celui qui a été l’un des hommes forts de la réserve la saison dernière pourrait passer par la case d’un prêt afin d’emmagasiner de l’expérience. Certain de ses qualités, Franck Haise pense qu’il lui serait profitable de se confronter à un championnat intermédiaire. »

Boura, capitaine de la N2 des Sang et Or la saison dernière, aurait déjà un prétendant à ses pieds : Le Mans, relégué en National et déjà en contact avec le RC Lens pour le faire venir sous forme de prêt.