RC Lens – Mercato : une recrue ne fait que pleurer depuis son arrivée cet été !

Jonathan Gradit (27 ans), défenseur central du RC Lens, profite de la période de confinement imposé par la crise sanitaire pour se découvrir quelques talents cachés.

Il faut bien plus que le coronavirus pour faire perdre son optimisme à Jonathan Gradit. Le défenseur du RC Lens (27 ans) suit à la lettre les recommandations données par les spécialistes en ces temps de confinement. Et il ne manque d’humour au moment de passer en revue ses activités journalières.

« Nous sommes confinés à la maison, explique Gradit dont les propos sont relayés par Lensois.com. La première semaine on a regardé beaucoup de séries, beaucoup de films, pendant 300 heures, on a retourné Netflix ! La 2e semaine, ça commence à piquer un peu ! Hormis ça on essaie de s’occuper, on fait du sport. Je me suis découvert des talents cachés. Je ne pensais pas passer un jour l’aspirateur toutes les 3 heures ! A la maison tu peux manger par terre, il n’y a aucun problème de propreté ! Je me suis aussi trouvé des talents de cuisinier. J’ai fait du pain maison, j’ai aidé madame à faire des lasagnes, je suis plutôt fier de moi. »

Le stoppeur du RC Lens ne manque pas non plus d’humour à l’heure d’adresser un clin d’œil à son coéquipier Tony Mauricio, débarqué comme lui l’été dernier en Artois. « Tacler ça me manque, mais surtout de tacler Tony Mauricio à l’entraînement, il ne fait que pleurer, sourit Gradit. Mais c’est surtout de jouer qui me manque. Ces derniers temps, je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de jouer à cause de mes pépins depuis décembre-janvier. J’ai hâte de retrouver les sensations que nous avons pu avoir une bonne partie de la saison. »