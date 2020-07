RC Lens – Mercato : une très bonne nouvelle en fin de semaine prochaine ?

false

Si l’on en croit une information de l’Equipe, le RC Lens pourrait dénicher son futur milieu de terrain tant recherché dans les prochains jours.

On vous le disait en fin d’après-midi sur notre site : pour son deuxième match de préparation, le RC Lens a obtenu le match nul, 1-1, face à la formation belge de La Gantoise. Le but des Sang et Or a été inscrit par Florian Sotoca en première période sur pénalty.

En marge du terrain, l’actualité Mercato bat toujours son plein. Et notamment au Racing qui, comme vous le savez, cherche encore et toujours à recruter un milieu de terrain dans les prochains jours. Il y a quelques minutes, sur son site internet, le quotidien l’Equipe en a dit beaucoup plus sur le sujet.

« Ces trois joueurs évoluent à l’étranger, deux en Liga et un en Italie. »

Extrait : « Pour le moment, trois autres pistes se dégagent en plus du milieu de Groningue, Azor Matusiwa, pour lequel Lens ne fera pas de troisième offre (la dernière s’élevait à 2,8 M€). Ces trois joueurs évoluent à l’étranger, deux en Liga et un en Italie. Dans l’idéal, son arrivée est espérée en toute fin de semaine prochaine. »