RC Lens – Mercato : une vague de prêts bientôt officialisée ?

Si l’on en croit la Voix du Nord, le RC Lens, actif en ce début de mercato, se prépare à prêter plusieurs jeunes joueurs de son effectif.

Plus les jours passent et plus le RC Lens semble construire son effectif Ligue 1. Un mercato actif(Clauss, Jean), différentes rumeurs qui pourraient être officialisées et la sensation que les Sang et Or ne laissent rien au hasard pour se maintenir la saison prochaine à l’étage supérieur.

Et si l’on en croit la Voix du Nord, il n’est pas que dans le sens des arrivées que ça bouge. En effet, le défenseur Moussa Sylla, prêté la saison dernière à Padoue (Serie C), est aujourd’hui en contacts avancés avec Cholet (National). Autres éléments qui devraient également aller trouver du temps de jeu ailleurs : le milieu de terrain Tom Ducrocq et les défenseurs Ismaël Boura et Cory Sene.