RC Lens : Montanier a décelé une force unique dans son groupe

Le RC Lens a eu une excellente idée de s’imposer mardi à Bollaert face à l’ESTAC (1-0). Avec ce succès acquis grâce à la vista de Corentin Jean, les Sang et Or ne vivront pas dans le doute cette semaine à la Gaillette. Et pour cause, ils ne rejoueront que lundi contre Grenoble en clôture de la 24e journée de L2 (20h45).

D’ici là, Philippe Montanier aura le temps de travailler avec un groupe de plus en plus réceptif à son message et lancé plein fer vers la Ligue 1. La profondeur de son effectif est d’ailleurs une force sur laquelle il compte s’appuyer pour réaliser cet objectif ambitieux.

Un effectif riche en qualité… et en quantité

« C’est la force de l’équipe, souligne l’entraîneur le coach du RC Lens dont les propos sont relayés par Lensois.com. On fait aussi entrer Florian Sotoca, Charles Boli, il y avait Aleksandar Radovanovic sur le banc dans le secteur défensif… Ce groupe fait notre force et Corentin Jean arrive à apporter ses qualités avec beaucoup d’énergie, de peps. Il a même été sage, il aurait pu en mettre un 2e (ndlr : une grosse occasion dans les arrêts de jeu), mais il a préféré garder ça de côté pour le prochain match (sourire). »