RC Lens : Montanier a validé le choix Franck Haise pour lui succéder

Cette semaine a donné lieu à des changements inattendus au RC Lens. Philippe Montanier, après des résultats compliqués en 2020, a été démis de ses fonctions. Franck Haise, jusqu’alors coach de la réserve a été appelé pour lui succéder.

Dans un entretien accordé à beIN SPORTS et relayé par Lensois.com, le nouveau coach lensois a raconté les coulisses de sa nomination. « On m’a juste demandé si j’étais disponible pour un rendez-vous le lundi après-midi. J’avais fait une séance avec la réserve le lundi matin, je me suis rendu disponible pour ce rendez-vous avec la direction et c’est là qu’on m’a dit tout d’abord que le départ du staff était acté et qu’ils souhaitaient que ce soit moi qui reprenne l’équipe jusqu’à la fin de la saison. C’était une opportunité formidable que je ne pouvais pas refuser. On ne refuse pas le Racing Club de Lens », a d’abord confié Franck Haise.

Un choix d’autant plus facile à faire que Philippe Montanier lui-même a validé le choix de sa direction pour le remplacer. « Philippe Montanier m’a dit « autant que ce soit toi, Tu connais la maison. » Si c’est le vrai départ de ma carrière professionnel, je ne sais pas, on verra ça dans quelques semaines, c’est en tout cas, je le répète, une opportunité que je ne pouvais pas refuser », a conclu Haise.