Lundi soir, à l’issue de la victoire du Havre sur l’ESTAC (1-0), Paul Le Guen avait mis la pression sur le RC Lens alors qu’on s’approche du choc entre le club normand et le Racing vendredi (20h) au stade Océane : « Lens fait partie des deux archi-favoris. On peut penser qu’avec Lorient, les deux premières places sont dévolues. Nous avons sept points de retard sur Lens, ça fait beaucoup ».

« Le Havre ? Aujourd’hui, ils sont favoris »

Ce n’est pas la première fois que Paul Le Guen met la pression sur les Sang et Or, lui qui avait déjà allumé la première mèche avant le match aller remporté par le HAC 3-1 à Bollaert en vendant le Racing comme le « PSG de la Ligue 2 ». Sauf que cette fois-ci, Philippe Montanier a choisi de lui répondre habillement en conférence de presse…

Amusé par la sortie médiatique de son homologue, le coach du RC Lens a dénoncé une « fake news » : « Il n’y a rien de réservé, ni pour Lorient, ni pour nous. Quand on voit que le troisième est à trois points de nous, le quatrième à quatre… Avec la victoire à trois points, ça va très vite. Bref, dans votre jargon, on appelle ça une fake news, non ? Mais c’est de bonne guerre. Il y a, en revanche, un fait incontestable : Le Havre a remporté ses deux premiers matchs de l’année 2020. Aujourd’hui, ils sont favoris ».