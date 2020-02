RC Lens : Montanier profite à plein de son couteau suisse

false

Milieu de terrain, parfois défenseur central, et même buteur comme lundi dernier face à Châteauroux, Cheick Doucouré ne cesse de montrer que sa palette est large. Un vrai bonheur, forcément, pour son entraîneur Philippe Montanier.

Dans des propos relayés par Lensois.com, le coach nordiste a montré sa satisfaction de disposer d’un tel atout. « Cheick est un joueur talentueux qui sait jouer partout. Je suis un peu plus dubitatif dans les buts tout de même (rires). Son meilleur poste est là où j’en ai besoin. Il se plie au besoin de l’équipe. C’est plus qu’intéressant d’avoir un joueur polyvalent et qui répond à chaque fois présent. »

Néanmoins, Philippe Montanier prend soin de garder une certaine nuance à son sujet, pour ne pas lui mettre une pression superflue sur les épaules. « Il a été bon à Châteauroux avec un but, mais il n’était pas derrière et on a pris 3. Il ne fait pas la pluie et le bon temps, mais c’est un élément important dans la ligne où il se situe. »