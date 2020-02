RC Lens : Montanier révèle un problème très préoccupant à Bollaert

true

Le point sur l’infirmerie du RC Lens

« Gradit c’est toujours son oeil même si ça va mieux. Perez a ressenti une douleur aux ischios. il est très incertain. Peu de chances qu’il soit dans le groupe.

Frustration et animation offensive bien présentes

On est un peu frustré : 3 points sur 9 c’est plutôtt faible mais les matches sont plutôt costauds. On a hâte de renouer avec la victoire. Il faut qu’on garde notre solidité défensive. On concède assez peu d’occasions. Dans l’efficacité offensive, on n’est pas loin. La variété offensive que l’on a, avec des joueurs qui sont différents entre eux, c’est intéressant pour un entraîneur. On peut sortir 2 ou 3 attaquants en restant performants.

Troyes, gare à la bête blessée

Quand une équipe comme Troyes reste sur 3 défaites, on sait qu’il y aura une réaction à un moment. On fera ce qu’il faut pour qu’elle soit la moins forte possible s’il y en a une contre nous. L’une des qualités de Troyes c’est la solidité même si les 3 derniers matches font mentir les statistiques. Ils sont bien organisés, compacts.

La pelouse de Bollaert, un vrai souci pour le RCL

Peu d’équipes viennent nous presser à domicile mais on doit s’adapter à toutes les situations. On reçoit plus que sur la première partie de saison mais contre des adversaires plus difficiles. Mais je pense qu’on a les moyens de garder notre dynamique à Bollaert. La pelouse, c’est un souci. On a 53 ou 54% de possession à domicile et la qualité est importante pour la relance. Il faut faire avec. »

Propos recueillis sur le compte Twitter de Lensois.com