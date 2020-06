RC Lens : Montanier revient sur son limogeage brutal chez les Sang et Or

true

Présenté ce mardi au Standard de Liège, Philippe Montanier est revenu sur son limogeage surprise au RC Lens en début d’année…

Avant sa remontée en Ligue 1, le RC Lens a connu des remous. Après une première partie de saison idyllique, les Sang et Or ont calé après Noël. Des résultats décevants qui ont coûté le poste de Philippe Montanier (55 ans). C’est Franck Haise (49 ans) qui a repris la main pour tamponner le ticket de la Ligue 1. Néanmoins, ce départ soudain a marqué l’effectif lensois.

Depuis, Philippe Montanier a fait le deuil de son aventure Sang et Or. Il a même trouvé un nouveau poste au Standard de Liège (Jupiler League). Lors de sa première sortie médiatique, il est revenu sur son expérience lensoise : « On était très bien partis. En janvier nous étions champions d’automne. Il y a eu un peu de moins bien. Les dirigeants ont décidé de changer après 2 défaites. Sincèrement, je n’ai pas compris parce que je sais qu’une saison est toujours difficile. »

Amer, Montanier a comparé les difficultés connues avec le RC Lens avec celles de la Real Sociedad, son club de 2011 à 2013 : « Avec la Real Sociedad, à un moment, on était très mal. Il y avait la possibilité pour les dirigeants de me couper la tête. Nous, comme les joueurs, avons besoin de confiance. Les gens de la Real Sociedad ne l’ont pas fait. Nous avons été récompensés. Même dans les saisons les plus difficiles, il y a un moment où on peut se demander si le coach va y arriver. Je pense que c’est ce qui s’est passé à Lens où j’ai de très bonnes relations avec les dirigeants et les joueurs. Il y a eu des 2 défaites. Ils se sont posés la question. Ils ont pensé que non à ma grande surprise. Cela a été très brutal, je ne m’y attendais pas. »

Montanier est fier d’avoir participé à ramener le RC Lens en Ligue 1

Au moment de faire le bilan de son aventure artésienne, Philippe Montanier a exprimé toute sa fierté. Pour l’ancien entraîneur du Stade Rennais, il a réussi sa mission malgré une once de frustration : « Il y a eu le confinement. Puis, on s’aperçoit que Lens a atteint la Ligue 1. J’ai donc participé à 90% des points. Il y a une grande satisfaction d’être arrivé dans un club 15e puis d’avoir fait les barrages, durant lesquels nous n’avons pas obtenu la montée à cause d’une erreur individuelle du gardien (ndlr : référence probable à l’erreur de Jérémy Vachoux à Dijon). Mon challenge, c’était que Lens retrouve la Ligue 1. J’ai fait 90% du chemin. Il y a quand même une satisfaction mais aussi une énorme frustration car ce sont les autres qui récoltent les fruits que vous avez semés. »