RC Lens : Montanier va droit au but !

Après le 0-0 contre Grenoble lors de la dernière journée, Philippe Montanier, le coach du RC Lens, veut voir un jeu plus vertical lundi à Châteauroux.

Le RC Lens n’a pas trouvé la faille lundi dernier face à Grenoble (0-0). Un match nul qui ne lui amis de revenir sur les talons de Lorient, leader de la L2. Pour remédier aux soucis offensifs, Philippe Montanier a confié au site Lensois.com qu’il espérait, comme le public Sang et Or, voir ses joueurs jouer un peu moins vers l’arrière lors des prochaines échéances.

« Même les joueurs en revoyant le match n’en étaient pas contents, a expliqué Montanier. Parfois, c’est bien de repasser par derrière quand il n’y a pas de profondeur devant. Mais quand la passe est simple à faire vers l’avant et qu’on la fait vers l’arrière, c’est là que ça devient agaçant. C’est pour ça que les retours sur les vidéos sont intéressants parce que les joueurs s’en rendent compte. C’est dur de jouer et de se voir jouer. En se revoyant, les joueurs se questionnent sur des choix qu’ils ont pu faire de la remettre derrière plutôt que vers l’avant. » A méditer avant Châteauroux, lundi. Et à corriger, surtout !