RC Lens – Orléans (1-0) : le soulagement de Franck Haise

true

C’est dans un stade Bollaert vide que le RC Lens s’est imposé hier soir face à Orléans par la plus petite marge (1-0). Court succès ô combien précieux pour les Sang et Or et ce en dépit de la difficulté d’évoluer devant des tribunes vides.

A l’issue du match, l’entraîneur du RCL, Franck Haise, qui signe un second succès consécutif, a fait part de son soulagement.

« C’était assez poussif pour trouver les espaces dans le bloc. Même si pendant 60 minutes on a eu le ballon. On n’a pas forcément fait les bons choix. Il y a beaucoup de points à améliorer. On a quand même gagné le match. Les huis clos, c’est surtout une grande difficulté pour les joueurs. Mais il faut l’assumer et ne pas prendre cela pour une excuse. On manque de sérénité mais j’ose croire que cette deuxième victoire permettra d’en gagner un peu même si tout n’a pas été parfait ce soir ».