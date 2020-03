Résultat Ligue 2: le RC Lens bat Orléans (1-0) et revient à 1 point de Lorient !

false

Le RC Lens a battu Orléans ce lundi soir dans un stade Bollaert à huis clos. Le leader, Lorient, n’est plus qu’à 1 point.

Le RC Lens recevait Orléans ce lundi dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2 avec l’objectif de valider son dernier succès sur la pelouse du Paris FC (2-0), pour la première de Franck Haise sur le banc, et de revenir à 1 point de Lorient en cas de succès. Un objectif atteint par le RCL, grâce à un but de Florian Sotoca sur penalty (50e).

A la pause, le RCL n’avait toujours pas trouvé la faille. La meilleure occasion avait même été à l’actif de l’USO mais Lopy avait buté sur un excellent Leca (22e). Et c’est donc Sotoca, auteur d’un doublé au Paris FC, qui a ouvert le score sur un penalty consécutif à une main de Cédric Cambon. Dans la foulée, Boli, servi par Mauricio, a été proche du break (55e).

Cette victoire permet au RCL, 4e au coup d’envoi, de passer devant Troyes et l’AC Ajaccio, pour revenir à une longueur du leader lorientais. La course à la L1 s’annonce passionnante. Et chaude jusqu’au bout, certainement.