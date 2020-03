RC Lens : Orléans rêve de jouer un vilain tour à Bollaert

true

Dernier de Ligue 2, l’US Orléans ne part pas franchement favori au moment de se déplacer sur la pelouse du RC Lens lundi soir (20h45, sur Canal+ Sport). Malgré tout, le nouveau coach de la lanterne rouge du championnat Gilbert Zoonekynd reste optimiste… Avec l’idée de faire un coup à Bollaert.

« C’est sûr que l’on est devant une montagne. Il va falloir, autant que possible, mobiliser des ressources au plus profond de soi pour se donner une quelconque chance de rivaliser avec cette équipe. Mais, ça reste un match fou. La particularité du stade Bollaert est que cela draine beaucoup de monde. Il va y avoir 25 000, 30 000 spectateurs et il y a une attente extraordinaire de remonter en Ligue 1 depuis plusieurs années », a confessé le remplaçant de Didier Ollé-Nicolle dans des propos retranscrits sur le site officiel de son club.

Et Gilbert Zoonekynd veut s’appuyer sur les récents déboires du Racing pour faire mal à l’équipe dirigée par Franck Haise, dont ce sera la première à Bollaert : « Ils viennent d’esssuyer un coup de vent, ils se sont rétablis à Paris, mais tout cela est très fragile. Ils ne sont à l’abri de rien. Nous devons être en capacité de les faire douter ».