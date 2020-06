RC Lens : Oughourlian a réservé une belle surprise aux supporters

true

Le propriétaire du RC Lens Joseph Oughourlian (48 ans) a annoncé la sortie, ce lundi, d’une application mobile pour améliorer l’expérience supporter.

Au RC Lens, Joseph Oughourlian (48 ans) est vu comme le messie. Depuis sa prise de fonction en 2018, le propriétaire du club artésien a tout modifié. Sa volonté et son travail ont permis aux pensionnaires de Bollaert-Delelis de retrouver l’élite professionnelle.

Très actif sur le mercato estival (Farinez, Badé, Clauss, Jean), l’organigramme du RC Lens n’oublie pas de choyer les supporters Sang et Or. Après avoir prolongé son partenariat avec Waigéo, société nordiste, le RC Lens a annoncé la mise en place d’une application mobile. Cette dernière aura pour but d’améliorer « l’expérience supporter ».

En maturation depuis plusieurs années, la sortie de l’application gratuite ce mardi à 18h sur iOS et le Play Store représente un aboutissement. Joseph Oughourlian a expliqué les ambitions de cette démarche : « L’objectif fixé aux équipes en charge du projet était de fournir des services supplémentaires à nos fans, de leur permettre de rester connectés à leur club de cœur, et de leur réserver quelques surprises… Ce n’est pas une application parmi d’autres mais l’application du RC Lens ! »

Pour le président du RC Lens, cette nouveauté se veut « immersive de par sa capacité à vous plonger dans l’univers Sang et Or. Également, intuitive pour sa facilité d’utilisation. Mais aussi, ludique à travers les différents jeux proposés. Et enfin, exclusive et informative grâce à des contenus réservés aux utilisateurs. »