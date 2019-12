RC Lens : Oughourlian a un projet pour la formation et le Mercato

false

Le président du RC Lens Joseph Oughourlian, dans une interview à La Voix des Sports, a évoqué le mercato d’hiver et semble serein à l’idée de traverser cette période de l’année.

Le RC Lens est un leader séduisant de L2. S’ils n’ont pas encore un pied en L1, les Sang et Or ont montré qu’ils avaient de la ressource en terminant l’année 2019 de belle manière après avoir connu un petit creux à l’arrivée de l’automne.

Jo’ c’est un néophyte du football mais il a vite saisi comment ça tournait. Respect président. #RCLens pic.twitter.com/smRvMLURG2 — Bouabid Bedaine (@BouabidBedaine) December 23, 2019

Depuis, Philippe Montanier a su relancer certains joueurs dans un schéma en 3-5-2 et un milieu travailleur très efficaces. Joseph Oughourlian se félicite de cette réussite et peut d’ores et déjà rester serein pour le mercato hivernal, qu’il lie avec la formation lensoise.

« J’aimerais que la moitié de l’équipe soit issue de la formation »

« On a remis le club sur les rails. […] On a pu me reprocher certaines ventes l’été dernier mais le club est à l’abri. On n’a pas besoin de vendre cet hiver, les besoins en trésorerie sont couverts, a déclaré le président du RC Lens dans des propos relayés par Lensois.com. Enfin, on a un centre de formation performant : on pourra soit vendre les joueurs plus cher, soit les garder plus longtemps. J’aimerais, à terme, que la moitié de l’équipe soit issue du centre de formation. »