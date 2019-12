RC Lens : Oughourlian rêve d’Europe… et de futurs actionnaires 

true

Président et unique actionnaire du RC Lens, Joseph Oughourlian voit bien plus loin que la montée en L1 en fin de saison et attend le retour de la coupe d’Europe à Bollaert.

Le RC Lens ne manque plus d’ambitions. Maintenant qu’il semble être solidement accroché en tête du classement de L2, le club artésien peut se permettre d’afficher ses objectifs pour les mois à venir.

Si la remontée en L1 est déjà ambitionnée depuis cet été, Joseph Oughourlian n’a pas caché son rêve de ramener la coupe d’Europe à Bollaert pour faire vibrer les fidèles supporters des Sang et Or. Avec une porte ouverte à de futurs collaborateurs à la clé ?

« Je suis prêt à ouvrir la porte à d’autres »

« Ce ne serait pas à n’importe quelles conditions mais je suis prêt à ouvrir la porte à d’autres si on m’apporte des moyens financiers ou quelque chose sur le plan sportif. […] Je veux qu’on soit autonome financièrement, insiste le président du RC Lens dans La Voix du Nord. Je ne clame pas cette ambition, mais je ne suis pas venu ici pour jouer le maintien perpétuel en Ligue 1. Mon rêve secret c’est de ramener l’Europe à Bollaert, mais chaque chose en son temps. Si on montait demain, on aurait un budget conséquent, même si je reste seul actionnaire. »