RC Lens : Pouille dépose une dérogation pour augmenter la jauge à Bollaert

Le RC Lens a déposé une dérogation auprès de la préfecture pour pouvoir accueillir jusqu’à 15 791 spectateurs au stade Bollaert.

Le RC Lens n’a pas froid aux yeux. Alors que le match d’ouverture de la saison de L1 OM-ASSE a été reporté à cause du Covid-19 et qu’il a été depuis remplacé par le derby Girondins-FC Nantes, on apprend que le club artésien avait déposé une dérogation auprès de la préfecture pour accueillir jusqu’à 15 791 spectateurs au stade Bollaert. Celle-ci a été effectuée le 14 août, donc bien avant la décision du report de la LFP.

« On s’adaptera évidement en fonction de la réponse de la préfecture, et un se prépare à accueillir le nombre de spectateurs que l’on nous autorisera à accueillir, tempère sur France Bleu Arnaud Pouille. Au vu de la situation à l’OM, le principal, ça reste bien évidemment la sécurité. »

Un mode de sélection des supporters

Pour ce faire, une jauge calculée en fonction du protocole sanitaire a été établi par la LFP tandis que le club a mis en place un mode de sélection des supporters pour la respecter. « Un stade plein, c’est illusoire (…) alors même si c’est un crève-cœur, on va peut-être devoir sélectionner », conclut le dirigeant artésien.