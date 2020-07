RC Lens : Pouille rassure sur deux sujets épineux des Sang et Or

true

Même si l’actualité du RC Lens tourne pour beaucoup autour du Mercato, les dirigeants lensois doivent aussi gérer d’autres questions importantes.

Pour beaucoup de supporters du RC Lens qui attendent avec impatience le retour de la Ligue 1, les possibles recrues qui doivent arriver dans le Nord alimentent les conversations. Mais la préparation de la saison prochaine pose également d’autres questions sur lesquels Arnaud Pouille est revenu dans les colonnes de 20 Minutes.

Tout d’abord, il y a la question sanitaire qui pose des problèmes d’organisation à court et moyen terme. Le directeur général du RC Lens se montre rassurant sur le fait que tout est organisé avec beaucoup de prudence. « On applique strictement les protocoles sanitaires. Mais il y a encore beaucoup d’incertitudes sur la mise en place des déplacements quand la saison va reprendre avec les hôtels par exemple. On étale aussi sur plusieurs semaines les reprises d’entraînement des autres équipes du RC Lens. Il faut vraiment éviter que les différentes équipes se croisent. Tous les joueurs sont testés. On essaie de limiter les risques au maximum et revenir à une situation normale à partir du mois d’août. »

Le directeur général du RC Lens dévoile les projets du club en Ligue 1 via @20minutesSport https://t.co/e9QW5wZ0N8 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 5, 2020

Par ailleurs, cette crise a aussi un impact financier auquel le RC Lens ne va pas échapper. Mais Arnaud Pouille assure que l’aide de Joseph Oughourlian, en plus d’un prêt contracté va permettre de remettre les comptes à flot. « Il y aura forcément un déficit. Il devait être de quatre à cinq millions d’euros avant la crise du Covid. Ça ne va donc pas s’améliorer mais il n’y a pas de problème de trésorerie parce que Joseph Oughourlian a couvert ces pertes. On a aussi pu avoir recours à un PGE (prêt garanti par l’Etat). Notre résultat 2019/20 sera donc négatif comme tous les ans en Ligue 2 », a confié Pouille, qui attend désormais des rentrées d’argent bien différentes avec le retour en Ligue 1, sans compter la balance des transferts du Mercato en qui a ouvert ses portes.