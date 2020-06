RC Lens : projet de jeu, système, onze type… Haise déroule sa feuille de route pour la L1

true

Entraîneur du RC Lens depuis début 2020, Franck Haise va devoir confirmer ses bonnes dispositions en L1. Il a livré sa feuille de route dans L’Équipe. Morceaux choisis :

Quel état d’esprit en L1 ?

« Une équipe généreuse, qui ne renonce pas, avec un état d’esprit. Portée vers l’avant quand c’est possible. Et solide et pragmatique en toute circonstance. Pour d’autres clubs, c’est peut-être moins vrai, mais il y a un contexte ici, un environnement. On se doit de le connaître et de répondre à certaines attentes. Après, il y a ma vision et ensuite les joueurs qui feront partie de mon effectif et avec lesquels on composera. Mais l’ADN du club, c’est le dépassement. Je me suis toujours adapté aux forces et faiblesses. Cela ne fait qu’un an et demi que je joue régulièrement à trois à plat. Donc en quinze ans et demi, j’ai composé une défense à quatre. »

Les jeunes du RC Lens seront-ils lancés ?

« C’est une des composantes. Mais ce n’est pas parce que j’ai entraîné la réserve que tous les jeunes vont évoluer en L1. Ce n’est pas non plus l’âge qui me fera décider du choix du week-end. »

Quelle sera la hiérarchie dans les buts ?

« Jean-Louis Leca sera le numéro 1. On a parlé à Wuilker Farinez. On voulait un deuxième gardien avec l’expérience du haut niveau. L’idée est de prêter Didier Desprez (21ans) pour qu’il obtienne du temps de jeu et de conserver Thomas Vincensini (26ans) en numéro 3. »