RC Lens, PSG : le beau témoignage d’Aurier après la mort de son frère

Serge Aurier s’est exprimé pour la première fois publiquement après la mort de son frère. Le joueur formé au RC Lens ne ressent pas de « haine ».

Lundi, Christopher Aurier, frère de Serge, a perdu la vie alors lors d’une fusillade proche de Toulouse. Depuis ce terrible épisode, Serge Aurier, ancien joueur du RC Lens et du PSG, était resté silencieux.

Quelques jours seulement après le meurtre de son frère, Serge Aurier s’est confié dans un témoignage poignant pour La Dépêche. « J’ai dû l’annoncer rapidement à ma mère et anticiper. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger. Ça a été une journée difficile. C’est une bonne nouvelle qu’il (le meurtrier) se soit rendu. C’est très intelligent de sa part. »

En plein drame, Aurier a tenu un message optimiste. « Aujourd’hui, il faut apaiser les choses. Je n’ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J’évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J’ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère. »

Malgré le chagrin, mercredi, l’international ivoirien était titulaire avec Tottenham pour la réception de Newcastle en Premier League. Son équipier Heung-Min Son était venu célébrer son but avec Aurier lors de la victoire (1-3). Un bel hommage du coréen à son partenaire qui vit un dur moment. À la fin de son propos, Aurier a remercié Tottenham et ses équipiers pour leurs marques de soutien. « Les joueurs du club ont dédié le match à sa mémoire. J’en ai discuté avec l’entraîneur. Je voulais jouer car on restera toujours debout. Je voulais faire ce match-là et je l’ai fait. C’était un match à enjeu, on a gagné. Je savais que je ne serais pas tout seul sur le terrain. »