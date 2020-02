RC Lens : quand Jürgen Klopp chambre un supporter des Sang et Or

false

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp ne s’est jamais montré très fan du football français. Il y a quelques années, quand les rumeurs de son arrivée au PSG ou à l’OM avaient circulé, le technicien allemand les avait toujours mouché dans l’instant, ne se montrant jamais réellement intéressé par la perspective d’entraîner en Ligue 1. Et parfois le désintérêt du coach des Reds va même plus loin.

Fatigué de devoir répondre aux sollicitations des médias détenteurs des droits, Jürgen Klopp a eu un drôle d’échange avec Fred Hermel, le représentant du diffuseur français (« RMC Sport »), lors de son interview exclusive de veille de match avant Atletico Madrid – Liverpool.

Fred Hermel moqué pour être fan de Lens

« J’ai dit en conf que le PSG était favori de la compétition, tu vas être content », a-t-il lâché en préambule. Moue dubitative et rire de Fred Hermel, correspondant en Espagne pour divers médias français, qui lui répond : « Ce n’est pas mon équipe favorite. Mon équipe à moi, c’est le RC Lens ». Ce a quoi le coach de Liverpool a rétorqué spontanéement : « Aaaah… Et qui est l’autre supporter de cette équipe ? » Une pique ironique mêlée d’un éclat de rire qui a déplu au journaliste, lequel n’a pas manqué de rappeler que le Racing drainait 26 000 supporters au stade en moyenne en Ligue 2. Une réponse qui a étonné Jürgen Klopp, lequel s’est excusé de s’être moqué des Sang et Or. L’échange à voir ici :