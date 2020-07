RC Lens, RC Strasbourg : le Stade Rennais bloque Jérémy Gélin !

true

À la recherche de deux défenseurs centraux, le Stade Rennais ne laissera pas partir Jérémy Gélin avant d’avoir recruter. Le RC Lens doit se montrer patient.

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens a fait flamber le mercato. Les pensionnaires de Bollaert-Delelis ont déjà validé cinq recrues pour la saison prochaine (Farinez, Clauss, Badé, Medina, Jean). Dans son objectif maintien, les Sang et Or veulent désormais recruter des éléments habitués à l’élite professionnelle.

Pour cela, le RC Lens prospecte notamment Gael Kakuta (29 ans) et Jérémy Gélin (23 ans). Le défenseur ou milieu de terrain du Stade Rennais ne sera pas retenu. Mais, selon Manu Lonjon, journaliste spécialisé mercato, les Bretons veulent se couvrir. À la recherche de deux défenseurs centraux, pour palier les départ de Morel et Gnagnon, les Rouge et Noir veulent d’abord signer des arrivants. Mohammed Salisu (21 ans, Real Valladolid) est annoncé proche de rejoindre le Rhoazon Park.

Une arrivé de Salisu débloquerait une arrivée de Gélin au RC Lens

Désormais, le RC Lens va devoir patienter. Les Artésiens espèrent boucler la venue de Gélin, sous contrat jusqu’en 2022, avant le 10 juillet. Après cette date, synonyme de clôture du marché franco-français, les Sang et Or seront de nouveau sous la menace d’une offensive du RC Strasbourg. Thierry Laurey, entraîneur du RCSA, souhaite densifier son entrejeu avec l’arrivée d’un joueur habitué aux rouages de la Ligue 1.

Ces derniers jours, le natif de Quimper s’est mis d’accord avec les dirigeants lensois. Maintenant, il faut l’aval des confrères du Stade Rennais pour que le RC Lens valide sa sixième arrivée. Une décision indépendante de la volonté des dirigeants artésiens. Si Rennais finalise Salisu, Gélin sera libre de mettre le cap vers le nord de la France.